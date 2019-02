Beau opnieuw in race Gouden Televizier-Ring

Ook Frans Bauer in China, Heel Holland bakt en Paleis voor een prikkie maken kans op het goud. Opvallend is dat ook Rail Away meedingt naar de prijs. Het EO-programma over markante spoorlijnen wordt al sinds 1996 uitgezonden en maakt nu voor het eerst kans op de Ring.

De vijf programma’s voegen zich bij de vijf winnaars uit de vorige kwalificatieronde. Toen kregen Beste zangers, Beter laat dan nooit, Expeditie Robinson, Ik weet wie je bent en Klem de meeste stemmen. In mei en juli volgen nog twee kwalificatierondes en eind augustus is het tijd voor de grote Gouden Televizier-Ring verkiezing met in totaal 25 kanshebbers.