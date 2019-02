Prins William en Catherine bezoeken Belfast

Op de eerste dag van hun bezoek richten de hertog en hertogin van Cambridge zich op de ontwikkeling van jeugd en het belang van sport, natuur en buitenleven voor de geestelijke gezondheid van jongeren.

William en Catherine begonnen in het voetbalstadion Windsor Park, waar ze een ontmoeting hadden met voormalig doelman Pat Jennings (73), die 119 interlands speelde voor het Noord-Ierse elftal.

Windsor Park is het onderkomen van de Noord-Ierse voetbalbond IFA, die met het programma Shooting Stars jonge meisjes aanmoedigt te voetballen. Het programma Ahead of the game helpt vrijwilligers en sportclubs om te gaan met psychische problemen van jonge leden en de preventie daarvan.