Patricia uit The Voice geeft baan op voor muzikale carrière

„Ik heb besloten om mijn droom waar te maken en te kiezen voor deze spannende weg na het behalen van de finale van The Voice”, vertelt Patricia aan RTL Boulevard.

De 29-jarige blondine is vastberaden zich de komende tijd te richten op het schrijven van eigen muziek. „Ik ga werken aan mijn eigen songs en vooral veel optreden op grote en kleine podia in heel Nederland samen met mijn band om nog meer mensen te kunnen bereiken en hopelijk te raken. Dat is wat ik wil!”, waarna ze aanvult: „Om dit te kunnen doen heb ik afscheid moeten nemen van mijn vaste ensemble plek in de musical Mamma Mia! Ik waag de sprong in het diepe en kan niet wachten om mijn publiek live in het land tegen te komen.”

Dennis van Aarssen

The Voice-winnaar Dennis heeft daarentegen nog geen ontslagbrief ingediend. „Ik wil ergens ook een beetje vasthouden aan wat veilig is”, liet hij weten bij RTL Late Night. Hij zei toen ook minder te gaan werken, omdat zijn ambitie bij de muziek ligt. Er staat zelfs al een samenwerking met coach Waylon op de planning, maar hij ziet het nog niet zitten om ’al zijn schepen’ gelijk te verbranden.