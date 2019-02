Wereldberoemde kunstenaar David Hockney vast in Amsterdamse lift

De 81-jarige Hockney stapte na persbijeenkomst met een grote groep mensen in de lift naar beneden. De kooi bleef echter hangen, mogelijk doordat het maximale draaggewicht was overschreden. Het lukte het personeel van het hotel niet de lift weer in beweging te krijgen; pas na interventie van de brandweer kon de kooi met Hockney en zijn gevolg de tocht voltooien.

David Hockney poseert met zijn bevrijders. Ⓒ ANP

Halverwege het wachten lukte het personeelsleden van het hotel wel om door een spleet van de deur een plastic klapstoeltje te wurmen zodat de bejaarde kunstenaar in elk geval kon gaan zitten in de lift. Het eerste wat Hockney deed toen hij was bevrijd, was een peuk opsteken. Ook maakte de kunstenaar een groepsfoto met de brandweermannen die hem uit zijn benaderde positie hadden gered.

Het Conservatoriumhotel was woensdagavond niet voor commentaar bereikbaar.