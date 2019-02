Film met Aart Staartjes en Murth Mossel naar VS

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Bloody Marie, een nieuwe Nederlandse film met Mark Rietman, Teun Luijkx, Aart Staartjes en Murth Mossel in de hoofdrollen, is binnenkort in de Amerikaanse bioscopen te zien. De film is verkocht aan Uncork'd Entertainment die Bloody Marie gaat uitbrengen in de VS en Canada.