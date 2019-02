Idris Elba: Harry vroeg me als dj op royal wedding

„Harry en ik hebben al een paar keer afgesproken, ik kende hem via zijn vader. Zijn vader’s goede doel, the Prince’s Trust, heeft me als jonge acteur geholpen. Daardoor werk ik weleens met Harry en William. En Harry is naar een paar feestjes gekomen waar ik dj was”, legt hij uit bij Ellen DeGeneres.

Waarna hij vervolgens vertelt dat Harry heel droogjes vroeg of Idris misschien tijd had om op zijn bruiloft te komen draaien. „Hij vroeg: ’Hey man, wat doe je op die datum?’, waarop ik antwoordde: ’niks’.” DJ Big Driis, zoals Idris’ dj-naam luidt, zegt dat Harry vervolgens vroeg: „Zou je dj willen zijn op mijn bruiloft?”

Idris was naast meerdere sterren aanwezig bij de ceremonie in St George’s Chapel op Windsor Castle en heeft vervolgens muziek gedraaid op de receptie. De 46-jarige acteur liet niet weten of Harry en Meghan muzikale verzoekjes hadden.

In de afgelopen jaren groeit Idris muzikale carrière, zo zal hij deze lente draaien op het grote festival Coachella.