„Ik heb het gewoon niet nodig”, aldus de Tilburger in Het beste van... Carnaval. Terwijl Snollebokkes’ Rob Kemps toegeeft op een ’rustige’ avond zo’n 30 gele rakkers te kunnen wegtikken.

Eerder liet Steven, die vorig jaar lange tijd te zien was in Expeditie Robinson, in interviews al weten sowieso geen alcohol te drinken. Zo vertelde hij aan Panorama: „Ik drink geen alcohol. In mijn hele leven ben ik nog nooit dronken geweest en dat wil ik zo graag houden.”