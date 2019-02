Telefilm Hiernamaals gaat naar VS

Dat heeft producent Pupkin woensdag bekendgemaakt. Hiernamaals vertelt over de zestienjarige Sam, die na de dood van haar moeder de zorg van haar twee broertjes op zich heeft genomen. Als ze zelf na een ongeluk in het hiernamaals belandt en erachter komt dat ze haar leven over kan doen, besluit ze alles op alles te zetten om de dood van haar moeder te voorkomen.

De hoofdrollen worden gespeeld door Sanaa Giwa, Romana Vrede, Gijs Scholten van Aschat en Jan-Paul Buijs. Regisseur Willem Bosch is scenarioschrijver van onder meer BNN-series Penoza, Feuten en Van God los en de bioscoopfilms Bellicher en Feuten.

Hiernamaals ging afgelopen week in première op NPO3 en is nu terug te zien op NPOGemist.