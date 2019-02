Lil’ Kleine had geen geld voor dure kleren

„Ik kom niet uit een rijk gezin”, vertelt Kleine. „Ik heb nooit het geld gehad om mij op de hoogte te houden van de nieuwste trends. Ik zocht zo mooi mogelijke kleding van H&M en Zara.” Hij noemt zichzelf in zijn jonge jaren „een lastig kindje op straat dat vaak in Nike rondliep.”

De 24-jarige rapper wil dat zijn kledingwerk, dat 35 modellen omvat, voor iedereen toegankelijk is. De prijzen variëren van 100 tot 800 euro. „We wilden echt een middenweg zoeken”, legt hij uit. „Mensen die wat meer geld hebben of willen uitgeven kunnen iets leuks vinden in de collectie. Maar als je wat minder te besteden hebt, zijn er ook leuke T-shirts die je kan kopen.”

Het lanceren van zijn kledinglijn heeft ook te maken met het feit dat hij binnenkort vader wordt. „Ik word me bewuster van het feit dat ik niet alleen geld in het laatje wil brengen door voor altijd rapper te blijven”, bekent hij. „Ook wil ik echt iets tastbaars achterlaten voor mijn kleine. Bijvoorbeeld door een feestcafé te openen, of door deze kledinglijn te lanceren. Het feit dat ik vader word, heeft mijn drang om succesvol te worden alleen maar aangewakkerd.”