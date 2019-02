Songfestival: Hopelijk weer wel Oekraïne in 2020

Zangeres Maruv won zaterdag de nationale finale, maar dat betekende niet dat ze automatisch naar Israël zou afreizen. Ze moest eerst een ’wurgcontract’ tekenen met de gestelde voorwaarden van de omroep over bijvoorbeeld het promoten van Oekraïne. Maruv had daar geen zin in en trok zich terug. Freedom Jazz, de groep die tweede werd in de voorronde, weigerde daarna ook en nu blijkt dat ook de nummer drie Kazka nee heeft gezegd.

„Het land heeft een moeilijk besluit moeten nemen”, aldus European Broadcasting Union in een korte verklaring. „We zullen het gesprek aangaan over hoe het nu verder moet. Maar we hopen dat Oekraïne in 2020 weer van de partij zal zijn.”

Halve finale

Oekraïne was ingedeeld in de eerste halve finale en die lijkt nu een artiest minder te hebben. Nederland zit in de tweede halve finale.

Oekraïne doet sinds 2003 mee aan het songfestival en miste sindsdien nog geen één keer. In vijftien deelnames werd vijf keer het podium gehaald, waarvan twee keer winst in 2004 en 2016. Oekraïne is daarmee een van de succesvolste landen van de afgelopen vijftien jaar.