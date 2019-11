Zoontje Najib Amhali ’volgt zijn vader op’

Najib, die zelf de rol van het hoofdkarakter Sonic heeft ingesproken, postte een foto van zijn zoon en zichzelf op het sociale medium. „Noah mocht een klein rolletje inspreken samen met mij, ik ben zo trots!”, aldus Najib. Moeder Niama plaatste eveneens een foto van Noah, met daarbij de tekst: „Trotse moeder. Hij volgt zijn vader op.”

Sonic the Hedgehog is een populair videogame personage, waarvan nu een nieuwe live-actionfilm gemaakt is. Amhali bekende eerder het best lastig te vinden om dit ’game karakter’ gestalte te geven met zijn stem. „Het is gelukkig geen theater wat gewoon live moet en waar iedereen je hoort. Zo’n stem inspreken kan een paar keer opnieuw gedaan worden, mocht dat nodig zijn.”