Yentl en De Boer schrijven vervolg Het is over

Het is over uit de musical Heerlijk duurt het langst geldt als een van de meest indrukwekkende liederen uit de Nederlandse kleinkunstgeschiedenis. In de ballade uit 1966 beschrijft een vrouw hoe de liefdevolle relatie met haar man langzaam maar zeker in elkaar stort en hoe zij nu moet accepteren dat hij gelukkig is met een andere, jongere vrouw.

Het lied werd beroemd dankzij de vertolkingen van Conny Stuart, Jenny Arean en Jasperina de Jong. Stuart zong het nummer meer dan vijfhonderd keer. Yentl en De Boer kondigden het vervolg waar zij aan werken woensdagavond aan in het programma Volgspot. Arean zal 9 april aanwezig zijn om het nieuwe lied te horen.

Het tweetal, dat in 2014 de Annie M.G. Schmidtprijs won voor het eerst indrukwekkende theaterlied van het jaar, wilde in de uitzending nog niet zeggen welke richting de sequel opgaat. Yentl en De Boer staan momenteel in de theaters met het programma Magie.