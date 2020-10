Grootste angst Imanuelle Grives kwam uit: ’Ik was een mediaschandaal geworden’

Na haar arrestatie was Imanuelle ineens wereldnieuws in Nederland. „Mijn grootste angst was ineens werkelijkheid, ik was een mediaschandaal geworden. Maar al die aandacht in de pers heeft me ook veel geleerd over mijn positie als bekende Nederlander”, zegt ze.

„De grote media-aandacht was zo absurd, dat ik daardoor juist besefte dat het niet persoonlijk was.” Het ging volgens de actrice niet om haar als persoon, maar om haar goed scorende naam in de media. „Dat hielp me om los te laten, om beter met kritiek om te gaan. Maar het was iets wat ik moest leren. Ik moest er volwassen in worden. Beseffen dat wanneer anderen iets over mij zeggen, dat niet per se iets zegt over wie ik ben en waar ik voor sta. Gelukkig had ik veel tijd voor zelfreflectie in de gevangenis.”