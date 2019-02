Lewis Hamilton laat oog vallen op Nederlands model

Lewis Hamilton en Cindy Kimberly werden begin deze week samen gespot toen ze aankwamen op de internationale luchthaven van Barcelona. Ⓒ BSR Agency

Dat meervoudig Formule 1-kampioen LEWIS HAMILTON (34) niet alleen op de racebaan een snelle jongen is, maar ook buiten de muren van het circuit graag en vaak (vrouwelijk schoon) scoort, is bekend. Zijn nieuwste verovering is het Nederlandse model CINDY KIMBERLY, maar liefst veertien jaar jonger dan de Britse autocoureur.