Meghan is er klaar voor!

Nu het bezoek aan Marokko achter de rug is, staan er geen verplichtingen meer op de agenda en kan Meghan zich gaan richten op haar zwangerschap. Ⓒ Hollandse Hoogte

Laat de royal baby maar komen! Met het einde van het bezoek dat zij met PRINS HARRY aan Marokko bracht, komt er voor HERTOGIN MEGHAN (37) ook een voorlopig einde aan haar verplichtingen. De komende tijd is haar agenda leeg. Hoe lang zij met zwangerschapsverlof gaat is niet helemaal duidelijk, omdat de dag waarop zij is uitgerekend niet is bekendgemaakt. Maar waarschijnlijk zullen Harry en zij hun eerste over een week of vier verwachten.