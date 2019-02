’Ed Sheeran afgelopen kerst getrouwd’

„Ed is een paar dagen voor de kerst getrouwd. Het was een hele intieme, kleine en vooral geheime ceremonie. Alleen zijn oude schoolvrienden, familie en de priester waren erbij, een mannetje of veertig in totaal. Dus geen Taylor Swift, platenbazen of andere beroemde vrienden. Hij had geen zin in gedoe en wilde het echt klein houden. Een mooi winters sprookje”, aldus een bekende van het stel.

„Het is bizar dat een van de grootste popsterren ter wereld dit voor elkaar heeft weten te krijgen. Cherry wilde ook graag dat dit gebeurde zonder bemoeienis van buitenaf en dat is hen gelukt. Ze zijn wel van plan om deze zomer nog een festival-achtig feest ter ere van hun huwelijk te geven. Daar nodigen ze dan alle ’celebrity’ vrienden, platenbazen en overigen uit, die er nu niet bij waren.”