’Goodfellas-acteur Ray Liotta in Sopranos-film’

Michael is de zoon van de overleden James Gandolfini, die in de succesvolle HBO-serie gangsterbaas Tony Soprano speelde.

De film speelt zich af tijdens de rellen in Newark, New Jersey in de jaren zestig. Liotta groeide in die periode op in Newark.

De acteur kreeg met name bekendheid dankzij zijn rol in de maffiafilm Goodfellas uit 1990. De acteur komt in Amerika tegenwoordig vooral voorbij in reclamespotjes van Chantix, dat hem van het roken zou hebben afgeholpen.