Drake geeft half miljoen uit aan nieuwe auto

Drake kocht de Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, een zeer exclusieve terreinwagen met kenmerken van een cabriolet.

De Canadese artiest kocht de auto bij zijn vaste ’mannetje’ in Toronto, Tony Bet, die eerder deze maand een foto van de wagen op Instagram plaatste. De exclusieve auto stond toen nog in Istanbul en is daarna verscheept naar Amerika. Drake voegde er nog voor 45.000 euro aan extra opties aan toe, om de wagen nog exclusiever te maken.