Hond George H.W. Bush vindt nieuw werk

Sully treedt in dienst als een HM2 Petty Officer, wat betekent dat hij een lid is van het medische team. Op het Instagram-account van de hond is te zien hoe hij officieel geïnstalleerd wordt. „Ik kijk ernaar uit om de veteranen te dienen zoals mijn beste vriend dat gewild zou hebben”, aldus ’Sully’.

De viervoeter diende de 41e president van de Verenigde Staten vanaf het moment dat voormalig First Lady Barbara Bush overleed in april 2018. Bush senior overleed in november 2018, wat voor emotionele plaatjes zorgde van zijn trouwe hond Sully bij de kist. Het dier week geen moment van Bush zijn zijde en bracht zijn baasje een laatste groet toen hij lag opgebaard in Washington.

Oud-presidenten George H.W. Bush en Bill Clinton met Sully. Ⓒ Hollandse Hoogte