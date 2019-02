Lil’ Kleine: ’We hebben de bruiloft uitgesteld’

„We hebben de bruiloft uitgesteld”, vertelt Jorik Scholten, zoals Lil’ Kleine in het echt heet, aan het AD. „Natuurlijk kun je ook trouwen als je in verwachting bent, maar het is nóg leuker als je het samen écht kunt beleven. We trouwen nu op het tijdstip dat zij het wil.”

Jaimie, die op 12 juli is uitgerekend, zegt in het duo-interview dat de rapper binnenkort meedoet aan een zwangerschapscursus van haar. „Het is voor ons beiden allemaal nieuw”, zegt zij. „Het is voor hem ook fijn om ongeveer te weten wat ons te wachten staat.”

Lil’ Kleine vertelde vertelde begin deze week dat hij in een enthousiaste bui 40.000 euro uitgaf in een modezaak in Parijs, omdat hij door medewerkers van de winkel werd weggekeken. Hoe gaat dat als hij binnenkort vader is? ,,Mijn kind krijgt heus niet zomaar een gouden Rolex als hij wordt geboren. Natuurlijk komen er straks verantwoordelijkheden bij het vaderschap. Je wordt ouder, volwassener ook, maar wees gerust: er is nog gekkigheid genoeg, hoor.”