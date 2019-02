Paskal Jakobsen haalt Noel Gallagher naar Concert at Sea

Concert at Sea wordt georganiseerd door BLØF en zanger Paskal Jakobsen zegt blij te zijn met de bevestiging van voormalig Oasis-lid Noel Gallagher. „Ik verheug me op het moment dat er een Oasis-klassieker over de Brouwersdam schalt.”

Eerder werd bekend dat ook onder anderen Guus Meeuwis, Golden Earring, Nile Rodgers & CHIC, De Jeugd van Tegenwoordig en Douwe Bob een optreden geven op het Zeeuwse festival. Dit vindt plaats op 27, 28 en 29 juni bij Renesse.

Via de website van het evenement zijn nog enkel kaartjes voor de donderdag verkrijgbaar.