Adriaan biecht op: zorgen om gezondheid Bassie

In gesprek met RTL Boulevard is Aad pijnlijk eerlijk over het welzijn van zijn oudere broer Bas. Als gevolg van een reeks ernstige gezondheidsklachten waaronder een beroerte, een hartstilstand en een auto-immuunziekte is Van Toor al sinds 2016 gekluisterd aan een rolstoel.

De eerste jaren deed hij dappere pogingen te revalideren, maar al dat harde werk heeft weinig opgeleverd, zo weet Aad: „Het enige dat Bas de hele dag kan doen is zijn rechterhand bewegen. Hij kan er de afstandsbediening van de televisie mee regelen, maar verder heeft hij overal hulp bij nodig. Het wordt helaas steeds een puntje erger... Er is geen hoop dat daar ooit verbetering in komt.”

Met dergelijke vooruitzichten is het zelfs voor de broers van Toor lastig positief te blijven: „Het is wat Bas geregeld tegen me zei: „Aad, waar verdien ik dit aan?” En Bas heeft dit absoluut niet verdiend.” Bas van Toor verscheen in 2021 voor het laatst samen met zijn broer in het openbaar tijdens de opening van een Bassie & Adriaan overzichtstentoonstelling in Vlaardingen.