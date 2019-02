CSI-actrice Lisa Sheridan (44) overleden

Volgens haar manager Mitch Clem overleed Sheridan maandag in haar appartement in New Orleans. De doodsoorzaak is nog onbekend; er wordt gewacht op het rapport van de lijkschouwer, zo laat hij in een verklaring weten aan het blad People.

Regisseur Michael Dunaway, die Sheridan op sociale media zijn soulmate noemt, schrijft ook dat ze de laatste jaren veel donkere momenten kende. Toch ontkent haar manager met klem dat Sheridan haar eigen leven nam. „De familie heeft ontegenzeggelijk laten weten dat dit geen zelfmoord is. Elke suggestie van het tegendeel is absoluut honderd procent ongegrond.”

Sheridan is verloofd geweest met Sex and the City-acteur Ron Livingston, die ook in Halt and Catch Fire speelde.