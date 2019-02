’Rami Malek wordt nieuwe Bond-schurk’

Volgens Collider heeft Malek zijn eisen kenbaar gemaakt en is de laatste fase van onderhandelingen inmiddels in volle gang. Hoewel er nog geen details zijn bekendgemaakt over hoe de rol eruit zal zien, schrijft de entertainmentsite dat de acteur mogelijk een blind personage speelt.

Begin dit jaar werd Malek ook al aan de rol van bad guy gelinkt, toen zei hij hierover tegen ET: „Dat moeten we nog zien. Maar het lijkt me geweldig om een schurk te spelen, dat is wat mij betreft echt een droomrol. Ik heb inmiddels al in zoveel geweldige films gespeeld, dus: wie weet...”

De 25e en nieuwste film over 007, die als werktitel Shatterhand heeft, moet op 8 april 2020 uitkomen. Dat is later dan aanvankelijk gepland: de release moest worden uitgesteld, omdat de Britse regisseur Danny Boyle het project verliet. Hij werd vervangen door True Detective-regisseur Cary Fukunaga.