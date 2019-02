Lady Gaga ontkent romance met Bradley Cooper

„Dat is wat we wilden dat jullie zagen”, verklaart ze als Kimmel haar vraagt naar de chemie tussen de twee bij het ten gehore brengen van het nummer Shallow. De live vertolking maakte op sociale media de tongen los. „Het is een liefdesliedje en A Star Is Born is een liefdesverhaal. We hebben zo hard gewerkt: we werkten de hele week aan het optreden.”

Ook haalt ze uit naar sociale media. „Eerlijk gezegd is dat het toilet van het internet”, aldus de popster. „Ik bedoel, wat het heeft gedaan voor de popcultuur is rampzalig.”

Verder haalt ze haar eerdere optredens met de 92-jarige muzikale legende Tony Bennett aan. „De afgelopen drie jaar heb ik keer op keer mijn armen om hem heen. Dat is wat je doet als je liefdesliedjes zingt.”

Shallow werd bekroond met een Oscar voor beste filmnummer.