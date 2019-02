Bob Dylan en Robert Plant op Deens Roskilde

Ook zijn onder meer Robert Plant and The Sensational Space Shifters en Underworld toegevoegd aan het affiche. Eerder werden The Cure, Travis Scott en Tears for Fears aangekondigd. In totaal zijn er 180 optredens gepland.

Het Roskilde festival wordt dit jaar gehouden van 29 juni tot 6 juli in de gelijknamige plaats. Met zo’n 100.000 bezoekers is het een van de grootste rockfestivals van Europa.