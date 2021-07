Britney Spears is nog lang niet uitgesproken: ’Maak je borst maar nat’

„In een van mijn eerdere berichten schreef ik dat het leven doorgaat. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan”, aldus Spears op Instagram. „Op dat moment was dat het makkelijkste dat ik kon zeggen, maar ik denk dat jullie allemaal wel weten dat ik nooit in staat zal zijn om dit achter me te laten als ik niet alles, maar dan ook echt álles, heb gezegd wat ik wil zeggen. En geloof me, ik ben nog lang niet uitgesproken. Maak je borst maar nat voor wat er nog gaat komen. Dit is pas het begin.”

Spears sprak zich vorige maand voor het eerst uit over de al dertien jaar durende curatele die startte toen ze in 2008 werd opgenomen in een psychiatrische instelling.