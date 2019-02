Van Dik Hout viert 25-jarig jubileum in Carré

„Het is denk ik voor elke muzikant heel bijzonder om in Carré te mogen staan. Dat we hier na tien jaar weer mogen staan in ons jubileumjaar, maakt ons bijzonder trots. We hebben een aantal hele bijzondere gasten uitgenodigd, dus ik denk dat het een hele mooie avond gaat worden”, aldus Buitenhuis.

Van Dik Hout brak in de jaren negentig door met onder meer het nummer Stil in mij. Gedurende het jubileumconcert komen hun grootste hits voorbij. Kaartjes zijn vanaf 2 maart te koop via de website van Carré.