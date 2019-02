Marcel van Roosmalen: ’Kritiek Paskal Jakobsen is schreeuw om aandacht’

„Van alle provincies voelt Zeeland het verste weg”, begint Van Roosmalen zijn column in het NRC. „De angst die je tijdens de enorme heenreis in de trein dan overvalt en niet meer loslaat: kom ik nog terug?”

Verderop haalt de schrijver, die met zijn boek over oud-voetballer Theo Janssen al vier weken in de top 10 van best verkochte boeken staat, herinneringen op aan Zeeland: „Ik herinnerde me wind. Met mijn vader was ik ook ooit naar de Deltawerken geweest. Verder dacht ik aan klei, aan mosselen en aan BLØF.”

Achterhaalde nonsens

De zanger van die Zeeuwse band, Paskal Jakobsen, noemt de column over zíjn Zeeland ’aanmatigend’. Op Facebook doet de muzikant zijn relaas. „Meneer Roosmalen is ook een keer in Middelburg geweest. Hij heeft een vervelende meneer gesproken die lang van stof was, er was iemand die boeken verkocht, die al blij was met vier verkochte exemplaren... Het station van deze middelgrote stad was zo leeg, dat had hij nog nooit meegemaakt.”

Ook de associaties met ’klei, mosselen en BLØF’ stuit Jakobsen tegen de borst. „Pfff... wat een slappe lulkoek. Als ik een euro zou krijgen bij elke keer als deze ’grap’ wordt gemaakt, had ik zeker een leuke auto van kunnen kopen. (...) Achterhaalde nonsens.”

Schreeuw om aandacht

Van Roosmalen laat aan De Telegraaf weten ’oprecht verbaasd’ te zijn over de reactie van Jakobsen. „Het is volgens mij vooral een schreeuw om aandacht. Ik was niet eens trots op deze column. Aan de andere kant vind ik het ook gewoon cult.”