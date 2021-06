Robin Martens: ’Ik kwam op een punt dat ik niet meer wilde’

Dat onthult ze aan fotograaf William Rutten in de Shownieuws-serie Op De Gevoelige Plaat. „Op een gegeven moment ging het zo niet goed met me, dat ik op een punt kwam dat ik niet meer wilde. Dat vind ik heel erg. Het ging niet meer over mijn vriend die mishandeld was, maar alleen of ik een agent had geslagen.”

Naar eigen zeggen kwam Martens tijdens een uitgaansavond in Castricum op voor een vriend ’die werd mishandeld door een politieagent’. Volgens het OM heeft ze de agent toen geslagen, maar de actrice blijft van mening dat ze hem alleen heeft geduwd. „Ik ben beschuldigd van iets wat ik niet heb gedaan. Natuurlijk kwam er een impulsieve reactie omhoog. Ik was emotioneel en ik was ook gewoon echt boos. Maar dat betekent niet dat ik een agent heb geslagen of mishandeld. Als ik iemand mishandeld zie worden, ben ik iemand die voor iemand opkomt. Dat wilde ik heel graag bewijzen. Ik wilde graag mijn onschuld bewijzen en overal tegenin gaan, maar dat werd me afgeraden.”

Daar heeft ze achteraf veel spijt van. „Ik ben uiteindelijk heel veel kwijtgeraakt. Als ik had geweten dat ik uiteindelijk toch alles qua werk en contracten was kwijtgeraakt, dan was ik er zéker tegenin gegaan.

Martens kreeg een taakstraf van 45 uur en moest daarnaast een schadevergoeding van 300 euro betalen aan het slachtoffer. Ze accepteerde de straf en zag af van de mogelijkheid om in verzet te gaan.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.