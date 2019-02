William en Catherine naar de politie na biertjes tappen

De hertog en hertogin van Cambridge werden donderdagochtend begroet door leerlingen van de Ballykeal Primary School, die al klaarstonden met vlaggetjes. Vervolgens gingen ze langs bij de politiedienst van Hillsborough Castle. Daar spraken ze met officieren en medewerkers over de uitdagingen waar zij voor staan.

In het Braid Arts Centre bezoeken de Britse royals Cinemagic. Deze liefdadigheidsinstelling gebruikt beeldende kunst, film en digitale technologieën om jongeren te bereiken. William en Catherine wagen zich ook aan enkele workshops om het volledige scala aan opleidingen te bekijken.

Het laatste punt op de agenda is een bezoek aan Sure Start, een programma dat ouders met kinderen onder de vier jaar ondersteunt die in achtergestelde gebieden in Noord-Ierland wonen.