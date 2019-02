Ⓒ William Rutten

Anouk maakt vrijdagavond haar debuut in The voice kids, naast Ali B, Marco Borsato en Ilse DeLange. De uitgesproken coach van de ’volwassen’ Voice gaat zich niet wezenlijk anders opstellen tegenover de jeugdige deelnemers. „Ik ga ze echt niet aanspreken met zo’n hoog stemmetje of ze kleuters zijn. Dat doe ik ook niet bij mijn kinderen.”