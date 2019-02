Nu echt einde aan Sesamstraat?

De befaamde Aart Staartjes vertelde er al een jaar geen uitzendingen van Sesamstraat zijn gemaakt; de laatste zou in maart vorig jaar geweest zijn. Volgens hem komen er ook geen nieuwe opnames aan. „Ik denk het niet. Dat was een hele listige sterfhuisconstructie. We werden steeds aan het lijntje gehouden.” Er zou de acteurs verteld worden dat er onderhandeld moest worden met Amerika en ’dan zouden wel weer verder zien’.

„Dan zouden we het in augustus weten, toen werd het september. En sinds die tijd hebben we niets meer gehoord. Dat betekent dat je nooit meer iets hoort.” Hij stelt dat dat dus het einde is van Meneer Aart in Sesamstraat, maar ook voor de schrijvers, de componisten en de poppen. „We waren een hele sterke ploeg dat is gewoon aan de kant geschoven.”

De NTR had een licentie tot eind 2018. Karlijn Vos, verantwoordelijk voor de jeugdprogrammering, zegt dat Sesamstraat het komend jaar sowieso nog wordt uitgezonden.