Brooklyn-Nine-Nine krijgt zevende seizoen

Fox kondigde vorig jaar aan met de komische politieserie te stoppen. Kort daarna werd bekend dat de show een doorstart kreeg op NBC, die de zesde reeks sinds begin dit jaar uitzendt. Wanneer het zevende seizoen van start gaat, is nog niet bekend.

In Nederland is Brooklyn Nine-Nine, over het fictionele 99e district van de New York Police Department, te zien op Comedy Central. Daarnaast zijn de eerste vijf seizoenen te bekijken op Netflix. De serie, met acteurs als Andy Samberg en Terry Crews in de hoofdrol, is sinds 2013 te zien.