Game of Thrones-zussen kussen elkaar op de set

„Hoewel we zussen zijn, probeerden we in elke scène die we samen hadden een kusje te stoppen om iedereen een beetje te laten schrikken”, zegt Sophie in de Britse editie van het tijdschrift Glamour. „Het zorgde ervoor dat iedereen alert was en het script volgde.”

Sophie, die verloofd is met Joe Jonas, zegt zelfs ’verslaafd’ te zijn aan haar collega. „Mensen denken altijd dat Maisie en ik een koppel zijn. Ik bedoel, ik ben geobsedeerd door haar, dus je weet maar nooit”, zegt de actrice. „Ik volg zelfs haar hashtag op Instagram op de voet.”

De liefde is wederzijds. „Sophie weet te veel over me om niet mijn vriendin te zijn.” Maisie heeft veel steun aan haar ’grote zus’ gehad. „Ze heeft me door veel nare relatie- en vriendschapsbreuken heen geholpen. Elke keer dat ik denk: ik heb hulp nodig, dit is groter dan iets dat ik in mijn eentje aankan, dan is Sophie de persoon die ik bel.”