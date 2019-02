Hazes-artiesten zetten toon in backstage-café

Speciaal rond de Holland zingt Hazes-concerten is er backstage een café gemaakt voor de artiesten waar ze straks tussen de optredens door de keel kunnen smeren, in kunnen zingen of na hun optreden kunnen uitblazen. De biertjes en bitterballen gingen donderdagmiddag in ieder geval al veelvuldig rond en ook het repertoire werd nog even geoefend. Onder aanvoering van Jeroen werd enthousiast Bloed, Zweet en Tranen ingezet en later volgde een intieme versie van Een Beetje Verliefd.

Een speciaal backstagecafé klinkt leuk, maar Danny de Munk heeft er zo zijn eigen gedachten over. „Nou ja, dan kom ik nog later thuis. Daar zal mijn vrouw Jenny niet zo blij mee zijn denk ik”, grapte hij tegen het ANP. „Kijk, ik ben een gezelligheidsdier. Ik hou wel van een bitterbal en een biertje of een limoncello. Ik moet nog wel even vragen of ze dat ook hebben.”

Volgens Danny hebben de artiesten die na de jaarlijkse Hazes-hommage naar de Ziggo Dome komen, ook nog iets aan het Holland zingt Hazes-café. „Ik heb begrepen dat dit blijft. Als er andere concerten worden gegeven is dit ook hier”, aldus de zanger. Dus mogelijk halen wereldacts als Nicki Minaj (25 maart in Amsterdam), Drake (21, 23 en 25 april), Rod Stewart (12 mei), Elton John (15 mei) en de Backstreet Boys (23 mei) straks allemaal een biertje bij Hazes.

Holland zingt Hazes wordt voor het zevende jaar op rij gehouden en vindt plaats op 15, 16, 22 en 23 maart. Dit jaar zijn ook André Hazes, Jamai, Xander de Buisonjé, Peter Beense en Johnny de Mol weer van de partij. Nick & Simon maken hun debuut.