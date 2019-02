Poetin geeft Pamela Anderson haar zin

De Russische autoriteiten hebben dit bevolen nadat zeker onder artiesten ophef ontstond over de behandeling van de dieren in de ’walvissengevangenis’ in Nachodka. Zij spraken hun ongenoegen uit nadat beelden van de krappe onderkomens van de elf orka’s en 87 witte dolfijnen vorig jaar waren opgedoken. De zoogdieren werden vastgehouden om te verkopen aan bijvoorbeeld aquaria en Chinese verkopers.

Pamela Anderson vroeg president Vladimir Poetin om hulp in een open brief. Leonardo DiCaprio deelde op Twitter een petitie waarin werd opgeroepen de dieren vrij te laten. Het Kremlin liet vorige week weten dat Poetin zich persoonlijk met de zaak bemoeide.

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft inmiddels laten weten dat vier betrokken bedrijven strafrechtelijk worden vervolgd. Ze zouden de visserijwetgeving hebben overtreden. Volgens de minister van Ecologie is het nu vooral van belang dat de walvissen op de juiste wijze worden vrijgelaten.