Koningin Rania wil kinderen eigen identiteit meegeven

Toch is het een uitdaging om prinsen en een prinsessen op te voeden. „Soms voelt het alsof ik tegen de stroom in zwem, omdat ze natuurlijk royals zijn en mensen ze soms ook als dusdanig behandelen. Maar ik probeer ervoor te zorgen dat ze een eigen identiteit buiten hun titel hebben”, legt Rania uit. „Ik zeg altijd tegen ze: ’je draagt je titel, je titel draagt jou niet’ en dat ze het meer moeten zien als een verantwoordelijkheid en niet als een privilege.”

Volgens de koningin vormt een titel dan ook niet de identiteit van een kind, maar wordt dat gedaan door normen, waarden en principes. Ook vindt Rania het erg belangrijk dat haar kinderen bewust zijn van hun geschiedenis, afkomst en geloof. „Hoewel we onze kinderen niet kunnen beschermen tegen alle uitdagingen in het leven, worden ze wel veerkrachtig als je ze al die dingen meegeeft.”

Als koningin weet Rania als geen ander dat het leven van een royal uitdagend is. „Er zijn veel dingen die je moet opofferen. Wanneer je in de publieke belangstelling opgroeit, word je blootgesteld aan veel kritiek en oordelen.” Wel begrijpt ze dat het een belangrijk aspect is van haar rol. „Niets dat de moeite waard is, is per se gemakkelijk. Je neemt het goede en het slechte en ik zie het als een eer en een voorrecht dat ik de mogelijkheid heb een positieve impact te hebben.”