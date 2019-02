Headhunterz en Brennan Heart op Defqon.1

Dit jaar is het thema van Defqon.1 One Tribe, waarbij de verbroedering wordt opgezocht. Voor de editie van 2019 zijn ook onder meer Sefa, Keltek, Phuture Noize, D-Block & S-te-Fan, Warface en Partyraiser vastgelegd. In totaal staan er meer dan 200 artiesten op het festival, waar tien gedeeltes worden ingericht.

Afgelopen jaren gingen in het weekend meer dan 60.000 bezoekers uit meer dan 150 landen per dag uit hun dak in Biddinghuizen. Het driedaagse festival is daarmee uitgegroeid tot het grootste hardstyle-evenement ter wereld.