Nog een spin-off Walking Dead in de maak

Wanneer de nieuwe serie moet verschijnen, is nog niet duidelijk. „We zijn niet in de fase waarin we de plannen voor een première aankondigen”, zegt een directeur van de zender. „Maar we hebben creatieve mensen die verhaallijnen aan ons gepitcht hebben. We voelen ons zeer goed over de ontwikkeling van die serie.”

The Walking Dead, dat in Nederland op Fox wordt uitgezonden, is sinds 2010 te zien op zender AMC. De negende reeks is momenteel te zien. Het tiende seizoen is al aangekondigd en staat gepland voor komend najaar. Van de serie is ook een prequel gemaakt: Fear the Walking Dead. Deze show beleeft later dit jaar zijn vijfde seizoen.

Eerder werd al aangekondigd dat er van de zombieserie, gebaseerd op de gelijknamige stripreeks, ook spin-off-films worden gemaakt.