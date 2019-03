Wie stopt R. Kelly?

Opnieuw ligt zanger R. Kelly onder vuur wegens seksueel misbruik van minderjarige vrouwen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij scoorde in de jaren negentig een megahit met I Believe I Can Fly, maar inmiddels is er van het engelenimgao van R. KELLY niets meer over. Al jaren wordt hij verdacht van het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes, maar steeds lijkt hij de dans te ontspringen. Opnieuw meldt er zich nu een slachtoffer dat een boekje open doet over zijn, in haar ogen, weerzinwekkende gedrag. ,,Hij sloot me maanden op in zijn huis en ik mocht niets meer.’’