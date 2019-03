Cast 90210 leeft mee met Luke Perry

„Mijn vriend. Ik houd je vast en stuur je al mijn kracht. Je kan dit”, aldus Shannen, die de rol van Brenda Walsh in de populaire serie speelde. Brenda had destijds een relatie met Dylan McKay, het karakter dat Perry gestalte gaf.

Ook Ian Ziering, die het personage Steve Sanders speelde, was geschokt. „Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe ik me nu voel nadat ik dit heftige nieuws heb vernomen. Laten we hopen op een spoedig herstel.”

De 52-jarige Perry werd in het ziekenhuis opgenomen nadat hij woensdag werd getroffen door een beroerte. Hij zou alleen thuis zijn geweest toen hij onwel werd. Vervolgens werd de acteur naar een ziekenhuis in Los Angeles gebracht.

Luke Perry Ⓒ Hollandse Hoogte