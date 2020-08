Toch uitzaaiingen ontdekt bij presentatrice Linda Hakeboom

„Vandaag is een rotdag... er zijn helaas toch uitzaaiingen gevonden”, laat Linda haar volgers weten op Instagram. Vorige week meldde ze nog opgelucht dat er geen uitzaaiingen waren.

„Ik ga nog steeds moedig voorwaarts, maar ik kan niet ontkennen: het is best even slikken als de hele situatie voor je gevoel steeds een stukje erger wordt.”

Bekijk ook: Linda Hakeboom start behandeling borstkanker