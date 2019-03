Vader Drake: ’R. Kelly heeft absoluut mijn steun’

„Ik haat het dat hij dit moet meemaken, we zijn vrienden. Ik wens hem het allerbeste toe. Er is een reden waarom vrouwen nu ineens naar buiten komen met hun verhaal. Mijn steun heeft hij absoluut”, aldus de vader van Drake.

Graham mengde zich ook nog even in de zaak van acteur Jussie Smollett. Volgens hem heeft iedereen de acteur ’niet goed begrepen’. „Het verhaal over wat er met Jussie in Chicago gebeurd is klopt niet. Jussie is ook een vriend van mij en zijn verhaal is volledig gereconstrueerd.”

