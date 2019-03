Nico Dijkshoorn ’bijna de pijp uit’ na tia’s

„Waar ik een beetje bang voor ben, is dat mensen gaan denken dat dit een zeurboek is, dat ze gaan zeggen: wat stelt dat nou voor, een paar tiaatjes, mijn man mist twee benen”, aldus de 58-jarige Nico. „Ik ging laatst door de grond toen ik een interview las met Jan Mulder, waarin hij vertelt over zijn tia. In een bijzin! Hij praat erover alsof hij een zak friet uit zijn handen heeft laten vallen! En ik schrijf er ongeveer een heel boek over.”

Hoewel Nico niet van plan was over zijn gezondheidsproblemen te schrijven, ontkwam hij er dit keer niet aan. „Tijdens het schrijven, ik was al even bezig, kwam ik tot de conclusie: ik vind weer van alles van iedereen, maar ik heb het niet over mezelf. Eigenlijk vond ik het wel belangrijk om dat nu eens wél te doen. En dan kon ik niet gaan verzwijgen dat ik een paar tia’s heb gehad en bijna de pijp uit was.”

Traumatherapie

De columnist, dichter, schrijver en muzikant kreeg meer voor zijn kiezen dan een aantal lichte beroertes. „Na een boekpresentatie van Wilfried de Jong, in april drie jaar geleden, kreeg ik wat ze een stuttering stroke noemen, waarbij de uitvalverschijnselen soms even weg zijn en dan weer terugkomen.” Die avond belandde Nico in het ziekenhuis, nadat hij door „de brandweer uit huis getild moest worden”. „In het ziekenhuis vroeg de dokter of ik mijn tanden op elkaar kon zetten. Lukte niet. Ze spoten iets door mijn aderen, noem het een soort ontstopper, en als dat niet had gewerkt dan was het einde verhaal geweest, of was ik zwaar verlamd geworden. Maar het werkte en een uurtje later zaten we weer thuis.”

De tia’s hebben veel impact op Nico’s leven. Zo kreeg hij ook paniekaanvallen en durfde hij „een tijdlang” niet meer op vakantie na twee tia’s in Frankijk. „Als we op vakantie zouden gaan, zou het weer helemaal misgaan, en dat zou dan mijn schuld zijn. Daar heb ik uiteindelijk EMDR voor gevolgd, een traumatherapie. Ik kon niet eens over vakantie práten. Ik zat alleen maar te denken aan of er wel ziekenhuizen in de buurt waren, voor als het mis zou gaan. En wat voor ziekenhuizen. Want ik wil liever dood dan in een Frans streekziekenhuis terechtkomen.”

Nico, die bloedverdunners slikt en gezonder is gaan leven, maakte zich vooral zorgen over het mogelijk missen van een uitzending DWDD. „Ik kon alleen maar denken: als ik maar bij DWDD zit en mijn column kan schrijven – wat ik nog nooit heb overgeslagen, ook niet tijdens vakanties – is er niks aan de hand. Dan ben ik gezond.”