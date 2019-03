’Vrienden vrezen opnieuw voor Demi Lovato’

„Het is weer net zoals in de periode waarin ze bijna bezweek aan een overdosis drugs. Toen ontsloeg ze iedereen die dichtbij haar stond en dat patroon lijkt ze nu weer te volgen. Dat baart goede vrienden van Demi zorgen”, aldus een insider.

De popster zou sinds haar ziekenhuisopname in juli geen drank en drugs meer tot zich genomen hebben en vertoonde zich de afgelopen maanden mondjesmaat in het openbaar. Hoewel ze op de goede weg leek te zijn, zijn haar vrienden nu toch weer bang dat haar gezondheid in het geding is vanwege haar gedrag.