Geliefdes in comebackvideo The Jonas Brothers

„#SuckerVideo is eindelijk uit”, jubelden de broers op social media. „We hadden een geweldige tijd met onze familie tijdens de opnames in Engeland.” De comebacksingle en bijbehorende video verschenen afgelopen nacht. „We hopen dat jullie ervan genieten. Het voelt goed om terug te zijn.”

Ook voor Sophie, Priyanka en Danielle waren de opnamen een feestje. „Dit is de eerste keer dat we hebben samengewerkt”, schreef Nicks vrouw Priyanka op Instagram. „Maar het voelde totaal niet als werk. Het was een leuke familieaangelegenheid. #JonasBrothers en de #JSisters die elkaar aanmoedigen! Ik ben trots op je echtgenoot.” Ook Game of Thrones-actrice Sophie, de verloofde van Joe, en Danielle, de echtgenote van Kevin, deelden de videoclip via Instagram.

The Jonas Brothers, bekend van nummers als S.O.S. en Burnin’ Up, maakten in januari bekend na zes jaar weer bij elkaar te komen. Het trio, dat vier studioalbums uitbracht, ging in 2013 uit elkaar na onenigheid over de muziekrichting van de band. Sucker, de eerste single van de vijfde plaat van de broers, is een catchy, vrolijk popnummer.