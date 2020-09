Ryan Reynolds lanceert thuisonderwijs-gin

Veel ouders moeten tegenwoordig naast hun eigen werk, thuis ook nog aan de slag als docent omdat hun kinderen vanwege de coronapandemie niet (volledig) naar school mogen. Om hen een beetje te laten ontspannen en door de stress van het thuisonderwijs heen te helpen, heeft het populaire gin-merk van Ryan Reynolds een speciale fles gelanceerd.

„Terug naar school heeft dit jaar een geheel nieuwe betekenis gekregen”, vertelt de acteur in een video waarin hij de thuisonderwijs-versie van zijn gin bekendmaakt. „Daarom introduceer ik Aviation American Gin: Home School Edition. Hij is hetzelfde als de klassieke Aviation Gin waar je van houdt, maar dan meer meer inhoud. Het kan helpen bij een verscheidenheid aan vakken: aardrijkskunde van de vierde klas, wat nieuwe wiskunde ook mag zijn, én je eigen, lang vergeten trauma’s op de middelbare school opnieuw herleven. De middelbare school is verschrikkelijk.”