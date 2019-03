Concertreeks Ryan Adams gecanceld

Eerder al liet Universal, de platenmaatschappij van de Amerikaanse muzikant, weten dat de release van zijn nieuwe album Big Colors is uitgesteld. Die beslissing nam het bedrijf nadat bekend werd dat zeven vrouwen Adams hebben beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag.

Bekijk ook: Album Ryan Adams on hold na aantijgingen

Actrice en zangeres Mandy Moore, met wie Adams van 2009 tot 2016 was getrouwd, is één van de vrouwen die vorige maand tegenover The New York Times een boekje opendeed over de muzikant. Volgens Moore zou Adams haar mentaal hebben misbruikt. „Hij zei altijd dat ik geen echte muzikant was, omdat ik geen instrument bespeel.”

Vrijdag laat de Londense Royal Albert Hall, een van de zalen waar Adams te zien zou zijn, weten dat zijn komende tour is gecanceld. „Degenen die hun kaartjes hebben gekocht bij de officiële verkooppunten krijgen aanstaande maandag hun geld terug”, aldus de concertzaal op Twitter.