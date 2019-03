Dit vindt Catherine het leukst aan haar titel

De 9-jarige Hannah was een van de vele scholieren die William en Catherine donderdag opwachtten in Ballymena. Hannah werkte voor een schoolproject aan een biografie van de hertogin. Toen Catherine dat te horen kreeg, zocht ze het meisje op en liet Hannah een paar vragen stellen. De 9-jarige wilde graag weten of de hertogin het leuk vond om ’prinses’ te zijn en of het paleis groot was, meldden Britse media. „Ze antwoordde dat ze het leuk vond om prinses te zijn, omdat ze veel kan reizen en overal kinderen ontmoet.”

Catherine, die hertogin is maar geen prinses, bezocht met prins William al onder meer Singapore, China, India en de Verenigde Staten. Naar Australië en Nieuw-Zeeland, Canada, Polen en Duitsland namen William en Catherine hun kinderen mee.